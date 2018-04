Banco Hispano quedó como único puntero en el arranque de la 4ª fecha

La cuarta fecha del Apertura oficial de hockey sobre patines comenzó en la noche del miércoles y dejó a Banco Hispano como único puntero de la tabla de posiciones. Olimpia, Huarpes y Sarmiento fueron los otros ganadores de la noche.

Hispano se hizo fuerte como visitante y derrotó 4 a 3 a Estudiantil para bajarlo de lo más alto de la tabla. Javier Amat (2), Octavio Pérez e Ignacio Lloveras convirtieron para el nuevo puntero. Los descuentos del Albiverde fueron obra de Ernesto Ponce, Facundo Bridge y Nahuel Castro.



Los otros resultados del inicio de la fecha fueron: Olimpia 10 - Concepción 5; Richet 5 - Huarpes 6; Sarmiento 5 - Caucetera 4 y Colón 2 - Barrio Rivadavia 2.

La cuarta fecha del certamen se completará el viernes con UVT vs. Unión, Bancaria vs. Social, Aberastain vs. SEC y Lomas ante Valenciano. Quedó libre Media Agua.

