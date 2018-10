Banco Hispano ganó el duelo de líderes y quedó sólo en la punta del Clausura de hockey

Banco Hispano se quedó con el partido del martes. La BH derrotó 3 a 2 a Estudiantil en el cruce de punteros de la zona Oro del Torneo Clausura de hockey sobre patines. El equipo de la calle Paula quedó como único líder del certamen y puede ser alcanzado este miércoles por Social.

Hispano ganó en su casa con un apretado 3 a 2. Los goles fueron convertidos por Gastón Ortíz (2) y Javier Amat. Los descuentos del Albiverde los anotaron Ignacio Prudkin y Franco Lobos.

Los otros juegos del martes correspondieron a la zona Plata y dejaron estos resultados: Media Agua 3 - Richet 5, Bancaria 11 - Aberastain 6 y Caucetera 7 - Lomas 4.

La 6ª fecha se completará este miércoles, desde las 21.45, con: Valenciano vs. Concepción, UVT vs. Olimpia, Sarmiento vs. Social, Huarpes vs. Unión y B° Rivadavia vs. SEC. Quedará libre Colón Junior.