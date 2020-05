Augusto Fernández: "De River no me llamaron, con Vélez seguiré hablando"

El mediocampista Augusto Fernández aseguró hoy que no recibió un llamado de River Plate, su club de origen, para volver al fútbol argentino y admitió el interés de Vélez Sarsfield por repatriarlo.

"De River nadie me llamó y no creo que me llamen. En mi posición, de cinco o doble cinco, tiene a grandes jugadores aunque yo no me siento menos que nadie", manifestó Fernández en diálogo con Fox Sports.

"Como amante del fútbol e incluso como hincha de River, veo que tiene grandes jugadores en mi puesto. Insisto, no soy menos que nadie, pero soy realista", agregó el ex volante del seleccionado argentino de fútbol.

Fernández, de 34 años, tiene el pase en su poder luego de dos temporadas en el fútbol chino y ya recibió ofertas de Estados Unidos y México, pero también de Vélez, el club donde jugó entre 2010-2012 y fue campeón del Clausura 2011.

"De Vélez me han manifestado su interés. Al mismo tiempo yo he puesto buena predisposición de mi parte. Ahora, con esta situación del coronavirus, es difícil prever algo, pero sí estuve hasta hace unos días en contacto con gente de Vélez", aseguró Augusto.

"Me gustó que me hayan llamado ellos creyendo en que les puedo ser útil. Yo siento que puedo ser útil en cualquier lugar que vaya, sé la competitividad que tengo. Está bueno sentir que creen en vos. Tengo el deseo, ese sentimiento de competir, de superarme, de sufrir, no me gusta perder o jugar mal", indicó el ex Atlético de Madrid.

Télam