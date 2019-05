Atrás de Messi: Tevez sumó su 27° título y es el segundo jugador argentino más ganador

Boca se quitó la espina y consiguió por primera vez la Supercopa Argentina, después de haber caído en las tres finales anteriores: derrotó 6-5 por penales a Rosario Central, luego de haber igualado 0-0 en los 90 minutos. Y Carlos Tevez (35 años), con este lauro, alcanzó en la tabla histórica de títulos a Luis González (38), para secundar al incomparable Lionel Messi (31).





El astro del Barcelona, con la última liga española, acumuló el trofeo número 36 de su carrera (a la espera de lo que suceda esta temporada con la Champions League y la Copa del Rey). Tanto Carlitos como Lucho González completan el podio con 27 estatuillas.





El capitán xeneize ingresó en la segunda etapa por Bebelo Reynoso y le dio otra vivacidad al equipo en ataque. Y anotó uno de los penales en la definición desde los 12 pasos. "Antes de patear me dije que no iba a cambiar la decisión, tenía que ir más seguro que nunca. Nos podemos sacar un pedacito de ese peso, porque nos vienen cacheteando en las finales. Es un desahogo muy grande, veníamos de perder dos finales. Y las finales, sea como sea, hay que ganarlas siempre", dijo "Carlitos".





"En el segundo tiempo fuimos muy superiores. Y la pelota no entraba y pensábamos: 'Otra vez no'. Pero cuando nos juntamos antes de patear los penales, dijimos, 'no hay que perdonarlos'. Y logramos un campeonato más", completó.





Tevez lleva 9 copas conseguidas con el club de sus amores: Apertura 2003, Libertadores 2003, Intercontinental 2003, Sudamericana 2003, Campeonato 2015, Copa Argentina 2015, Campeonato 2017, Superliga 2018 y Supercopa Argentina 2019. Ahora va por la décima corona en la Copa de la Superliga y… sueña con retirarse levantando otra Libertadores.





Además, Tevez ganó torneos con el Corinthians (Brasileirao 2005), Manchester United (3 Premier League, 2 Community Shield, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 FA Cup y 1 Copa de la liga), Juventus (2 Serie A, 1 Copa Italia, 1 Supercopa Italia), Shanghai Shenhua (Copa China) y la Selección (1 Sudamericano Sub 20, 1 Preolímpico Sub 23 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004).





Por su parte, Lucho González había aventajado al Apache hace unos días cuando el Atlético Paranaense se consagró en el campeonato paranaense. El ex River y Huracán es capitán del plantel y se bordó la estrella, aunque vale aclarar que su equipo afrontó este certamen con un conjunto de futbolistas sub 23.





Los argentinos ya retirados que pertenecen a esta selecta nómina son Alfredo Di Stéfano y Esteban Cambiasso, que ostentan 25 títulos, al igual que Javier Mascherano (34 años, hoy en el Hebei Fortune chino). Quien todavía está vigente y acaba de cosechar su 23° trofeo es Ángel Di María (31), figura del Paris Saint Germain.