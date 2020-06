La ATP y WTA confirmaron sus calendarios para la vuelta del tenis

Con toda la competición parada desde marzo, manteniendo el ranking de los jugadores congelado desde entonces, la ATP, WTA y Federación Internacional revelaron el calendario para lo que resta de temporada.

El circuito masculino volverá el 14 de agosto con el ATP 500 de Washington mientras que el femenino lo hará once días antes, el 3, con el torneo de Palermo.

Calendario ATP para lo que resta de 2020:

-ATP 500 Washington (14 agosto)

-Masters 1.000 Cincinnati, se disputará en Flushing Meadows, sede del US Open (22 agosto)

-US Open (31 agosto)

-ATP 250 Kitzbühel (8 septiembre)

-Masters 1.000 Madrid (13 septiembre)

-Masters 1.000 Roma (20 septiembre)

-Roland Garros (27 septiembre)

La revisión del calendario incluye el torneo ATP 250 de Kitzbühel, que coincide con la segunda semana del US Open. Los jugadores del Top 10 no podrán competir en Kitzbühel a menos que después hayan jugado -y perdido- en el US Open. El ranking ATP está congelado desde el 16 de marzo de 2020. Tras Roland Garros, se estudia la implantación de nuevos torneos, todavía sin definir.

Calendario WTA para lo que resta de 2020:

-Palermo Ladies (3 agosto)

-Western & Southern Open (21 agosto)

-US Open (31 agosto)

-Estambul Open (7 septiembre)

-Masters 1.000 Madrid (14 septiembre)

-Masters 1.000 Roma (21 septiembre)

-Internacional de Estrasburgo (21 septiembre)

-Roland Garros (28 septiembre)

-Open de Korea (5 octubre)

-Open de China (12 octubre)

-Wuhan Open (19 octubre)

-Nanchang Open (19 octubre)

-Zhengzhou Open (26 octubre)

-Torneo de Moscú (2 noviembre)

-Open de Tokio (2 noviembre)

-WTA Finals en Shenzen (9 noviembre)

-WTA Trophy (16 noviembre)

-Guangzhou Open (23 noviembre)