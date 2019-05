¡Atención Xeneizes! Angelici confirmó la fecha de la despedida de Riquelme en La Bombonera

Daniel Angelici confirmó cuándo será la despedida de Juan Román Riquelme, quien organizará un partido homenaje en la Bombonera para ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. "Hablé con Román (Riquelme) y en la fecha FIFA de septiembre la idea es hacer el partido. La fecha la decide él y Boca pondrá todo para que sea una gran fiesta y pueda despedirse de su gente", aseguró el presidente en CNN Deportes.





Al ser consultado por lo que podría ser la participación de Riquelme en las próximas elecciones, Angelici no se animó ni a confirmar ni a desmentir la inclusión del ex mediocampista Xeneize en alguna lista. "No sé qué hará Riquelme de cara a las elecciones. Es un ídolo muy importante de nuestro club. Generacionalmente hay dos grandes ídolos: Rojitas en los más grandes y Riquelme entre la gente de 50 para abajo. Si se decide a formar parte de la dirigiencia o encabezar una lista no sé como lo tomaría el socio de Boca".





Fuente: TNT Sports