¡Arranca la tercera! La Superliga tendrá un viernes cargado de partidos

Dos partidos abrirán la jornada desde las 19. Belgrano de Córdoba recibirá al Pincha y Patronato hará lo propio ante Racing. A las 21 será el turno de Atlético Tucumán ante Colón e Independiente vs. Defensa y Justicia.





River saldrá a la cancha el sábado a las 20 cuando visite a Argentinos Juniors y Boca será visitante de Huracán el domingo a las 20.





San Martín jugará otro duelo clave en su lucha por la permanencia ante Tigre. El duelo entre rivales directos de la zona baja de los promedios se disputará desde las 17:45.





3ª fecha de la Superliga:

Viernes:

19; Belgrano vs. Estudiantes - Nicolás Lamolina (TNT Sports)

19; Patronato vs. Racing - Fernando Espinoza (FOX Sports)

21; Atl. Tucumán vs. Colón - Pablo Echavarría (FOX Sports)

21; Independiente vs. Defensa y Justicia - Jorge Baliño (TNT Sports)

Sábado:

15:30; Gimnasia vs. Talleres - Silvio Trucco (FOX Sports)

17:45; Tigre vs. San Martín SJ - Diego Abal (FOX Sports)

20; River vs. Argentinos Jrs. - Fernando Rapallini (TNT Sports)

Domingo:

11; Vélez vs. Banfield - Darío Herrera (TNT Sports)

15:30; Lanús vs. Aldosivi - Pablo Díaz (FOX Sports)

17:45; Rosario Central vs. San Martín de Tucumán - Ariel Penel (TNT Sports)

20; Huracán vs. Boca - Germán Delfino (FOX Sports)

Lunes:

19; Godoy Cruz vs. Newell's - Andrés Merlos (TNT Sports)

21; Unión vs. San Lorenzo - Mauro Vigliano (FOX Sports)





promedios tercera fecha.jpg

Tabla de posiciones tercera fecha.jpg





Por Mario Fernández