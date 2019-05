Arranca la 10ª: Olimpia será el único puntero en cancha en los adelantos del martes

El torneo Oficial Apertura de hockey sobre patines vuelve al ruedo luego del impasse por la participación de seis equipos sanjuaninos en el Argentino que ganó Valenciano. La 10ª fecha comenzará este martes con cuatro partidos y todas las miradas estarán puestas en lo que haga Olimpia, uno de los punteros, ante Richet.

Los Turcos jugarán, desde las 21.30, en su casa ante el Violeta. Olimpia sabe que debe ganar para permanecer en lo más alto de las posiciones. La tabla está muy apretada en la zona alta y un traspié lo haría dejar el liderazgo.

La noche del martes tendrá otros tres compromisos: Social y Concepción jugarán el clásico, Bancaria será local de Colón y Caucetera recibirá a Banco Hispano.

La fecha se completará el miércoles, también desde las 21.30, con seis partidos y allí se destacan los cruces de los otros punteros. El SEC será visitante de Huarpes y Lomas enfrentará a Unión en el Gigante de Rawson. Completarán la jornada Sarmiento vs. Media Agua, Estudiantil vs. Médano de Oro, Valenciano vs. Aberastain y UVT vs. Lomas.





Posiciones: SEC, Olimpia y Lomas 22; Valenciano y Estudiantil 21; Bancaria 19; Concepción y Banco Hispano 18; Richet y Caucetera15; B° Rivadavia 14; Social 13; Médano de Oro 9; UVT 8; Aberastain 7; Unión 6; Sarmiento 4; Media Agua 3; Colón 1 y Huarpes 1.