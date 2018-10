Armani sobre el partido ante Francia: "Podría haber hecho algo más"

Franco Armani, arquero de River y de la Selección en Rusia 2018, se refirió a su desempeño en el partido de cuartos de final ante Francia, en el que Argentina cayó por 4-3.





"Podría haber hecho algo más en los goles de Francia, en el tercero de Mbappé, por ejemplo, que me pasó por abajo. Pero bueno, son momentos y circunstancias, es una milésima de segundo. Te equivocás y es gol. Ya está, hay que continuar, no tiene sentido lamentarme ahora", sostuvo el portero.





Además, también se refirió a su gran presente en River, donde alcanzó un récord de 965 minutos sin recibir goles. "Yo entro con este pensamiento al campo de juego: siento que no me van a meter ni un gol. Siempre quiero salir con el arco invicto, siempre. Me molesta mucho, realmente, cuando me hacen un gol. No me voy contento. Por ejemplo, cuando le ganamos 5-1 a Lanús o 3-1 a Sarmiento, de Chaco, por un lado me fui contento, pero por otro no", afirmó Armani.





