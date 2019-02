Argentina XV derrotó a Uruguay y quedó a un paso del título

El seleccionado alternativo Argentina XV derrotó claramente hoy a Uruguay por 35-10 y se mantiene como único puntero e invicto del torneo Americas Rugby Championship, cuya tercera fecha se disputó esta tarde en la cancha de Vélez Sarsfield.



El match, con un parcial favorable para Argentina XV por 28-10, fue dirigido por el árbitro de Estados Unidos Derrick Summers.



La semana próxima, Argentina XV jugará de visitante frente al seleccionado de Canadá y en caso de ganar se consagrará campeón del torneo internacional



De esta manera, el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe alcanzó su tercer triunfo consecutivo, tras derrotar en su debut a Brasil (54-3) y en su segunda presentación al bicampeón Estados Unidos (45-14).



Previamente, Canadá goleo a Chile (56-0) y más tarde jugaban Estados Unidos y Brasil.

Argentina XV les marcó cinco tries a los "Teros" uruguayos, obra de Lautaro Bavaro (3), Francisco Gorrisen y Julián Domingue, en tanto que Domingo Miotti logró cuatro conversiones y Martín Elías una.

Por su parte, la única conquista "charrúa" fue de Tomás Inciarte, mientras que Federico Favaro aportó un penal y una conversión.



La cuarta y penúltima fecha se disputará el fin de semana próximo con los siguientes encuentros: Canadá-Argentina XV, Brasil-Chile y Estados Unidos-Uruguay



La tabla de posiciones la encabeza Argentina con 15 unidades, seguido por Uruguay con 8, Canadá 6, Estados Unidos 5, Brasil 4 y Chile 0.



- Síntesis -



Argentina XV: Martín Elías; Matías Asadczuk, Agustín Segura, Lucas Mensa y Julián Dominguez; Domingo Miotti y Felipe Ezcurra; Benito Ortiz de Rosas, Lautaro Bavaro (capitán) y Francisco Gorrissen; Franco Molina y Carlos Repetto; Lucas Favré, Axel Zapata y Nicolás Solveyra. Entrenador. Ignacio Fernandez Lobbe.

Ingresaron: Diego Fortuny, Marco Ciccioli, Jerónimo Ureta, Tomás Cubilla, Facundo Cordero, Javier Díaz, Nicolás Sbrocco y Gregorio del Prete.

Uruguay: Facundo Gattas, Germán Kessler y Mario Sagario; Gonzalo Soto Mera y Juan Manuel Rodríguez; Juan Manuel Gaminara (capitán), Leandro Segred y Juan Manuel Diana; Tomás Inciarte y Juan Manuel Cat; Nicolás Freitas, Agustín Della Corte, Joaquín Prada y Federico Favaro; Juan Manuel Blengio. Entrenador: Esteban Meneses.

Ingresaron: Juan Pedro Rombys, Santiago Civetta, Guillermo Pujadas, Joaquín Jaunsolo e Ignacio Rodríguez.

Tantos en el primer tiempo: 3' try Gorrissen convertido por Miotti (A), 18' try Bavaro convertido por Miotti (A), 20' try Inciarte convertido por Favaro (U), 26' try Bavaro convertido por Miotti (A) 31' penal Favaro (U) y 36' try Dominguez convertido por Miotti (A). Resultado parcial: Argentina XV 28-Uruguay 10.

Tantos en el segundo tiempo: 38' try Bavaro convertido por Elías (A). Resultado final: Argentina XV: 35-Uruguay 10.

Amonestado en el segundo tiempo: Repetto (A).

Arbitro: Derrick Summers (Estados Unidos)

Cancha: Vélez Sarsfield.