Los aporte de Laprovittola, Delía, Deck, Vildoza y Garino han sido decisivos en l rotación de juego de un plantel que ya hizo historia. Ya lo dijo Oveja, minutos después de darle una paliza táctica y mental a Francia: "Me animaría a decir que es el mejor equipo que he dirigido en mi vida. No tenemos un segundo de distracción, cumplimos los planes a rajatabla, tenemos jugadores en altísimo nivel y ejecutamos". Qué mejor resumen puede haber que el del hombre que forjó este grupo como un orfebre crea una pieza de colección.