Argentina no pudo con Colombia y se quedó con la medalla de plata

Luego de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue, ambos conjuntos igualaron 1-1. El flamante campeón del certamen se puso en ventaja a los 33 minutos del primer período, a través de un cabezazo de Catalina Usme.





El conjunto albiceleste, dirigido por Carlos Borrello, estableció la igualdad a los 41m. del segmento inaugural, con otro frentazo de Agustina Barroso, después de un tiro libre de Aldana Cometti.





Argentina, que finalizó en forma invicta el torneo, terminó el cotejo con diez jugadoras, ya que la ingresada Milagros Menéndez recibió doble amonestación y fue expulsada por la árbitro ecuatoriana Susana Corella, cuando comenzaba el segundo tiempo suplementario (2m.).





En la definición, el elenco colombiano mostró eficacia perfecta, mientras que la marcadora de punta derecha Gabriela Chávez elevó el decimocuarto remate de la serie y decretó el título en favor de la Selección Colombia.





La medalla de plata representa, igualmente, la mejor actuación histórica en la disciplina para un combinado argentino. Su tarea más destacada en una anterior competencia panamericana resultó un cuarto puesto en Santo Domingo 2003.





Dentro de un encuentro parejo, Colombia movió mejor el balón a lo largo del desarrollo, aunque no tuvo la suficiente profundidad como para inquietar a la arquera argentina Vanina Correa.





El campeón se puso en ventaja, tras una buena réplica de Oriánica Velásquez que mandó centro que conectó Usme. Y la Argentina respondió antes de la finalización de la primera etapa, en una maniobra de pelota parada, cuando Cometti metió un tiro libre desde casi mitad de cancha que fue cabeceado por Barroso, una de las mejores de la cancha.





En el segundo tiempo y en el alargue, la paridad se mostró como una suerte de dominador común, aunque la Argentina pareció sentir el esfuerzo del intenso trajín, a punto tal que adoptó una actitud más cautelosa, en el cierre, sobre todo cuando se quedó en inferioridad numérica.





En la tanda de los penales, la suerte sonrío para Colombia, que se quedó con la medalla dorada.





Por el tercer y último escalón del podio, Costa Rica le ganó por 1-0 a Paraguay y se quedó con el bronce.







-Síntesis-



Argentina: Vanina Correa; Gabriela Chávez, Agustina Barroso, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Natalie Juncos, Vanesa Santana, Miriam Mayorga y Mariana Larroquette; Yamila Rodríguez y Yael Oviedo. DT: Carlos Borrello.



Colombia: Catalina Pérez; Manuela Vanegas, Isabela Echeverri, Daniela Caracas y Carolina Arias; Natalia Gaitán, Daniela Montoya, Leicy Santos y Jéssica Caro; Oriánica Velásquez y Catalina Usme. DT: Nelson Abadía.







Goles en el primer tiempo: 33m. Usme (C), 41m. Barroso (A).







Definición por penales: Colombia 7 (convirtieron Usme, Restrepo, Gaitán, Echeverri, Santos, Vanegas y Arias)-Argentina 6 (anotaron Larroquette, Stábile, Santana, Cometti, Oviedo y Barroso; Chávez desvió su remate)







Cambios en el segundo tiempo; 9m. Milagros Menéndez por Juncos (A); 10m. Mayra Ramírez por Velásquez (C), 20m. Dalila Ippolito por Y. Rodríguez (A). En el tiempo suplementario, antes del comienzo, Marcela Restrepo por Montoya (C),







Incidencia en el segundo tiempo suplementario; 2m. Expulsada Menéndez (A)



Amonestadas: Ramírez, Montoya (C) Stábile, Oviedo (A)







Arbitro: Susana Corella (Ecuador)



Estadio: Universidad Nacional de San Marcos (Lima)

El seleccionado argentino de fútbol femenino no pudo en la final de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y cayó en la tanda de los penales ante su par de Colombia, por 7-6, al cabo de un vibrante encuentro disputado en el estadio de la Universidad de San Marcos de la capital peruana.