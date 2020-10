Argentina se entrenó en La Paz antes del encuentro con Bolivia

La Selección Argentina se prepara para el encuentro de este martes frente a Bolivia y en La Paz, en el partido que pondrá en marcha la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Se jugará a las 17 y se verá por TyC Sports.

El representativo nacional llegó ayer por la noche a la ciudad boliviana y esta tarde llevó adelante una práctica en el predio de The Strongest con el objetivo de empezar a adaptarse a las complicaciones de la altura de La Paz. Por el momento, los jugadores están todos en buenas condiciones.

No hizo fútbol

La Selección Argentina no llevó adelante una práctica formal de fútbol esta tarde y Scaloni dividió en tres grupos el plantel. Mañana, habrá solamente una activación en el hotel.

La novedad fue que Marcos Acuña trabajó a la par de sus compañeros, aunque no estaría de entrada ante Bolivia este martes. El equipo, por el momento, no fue confirmado.

Un equipo sin muchos cambios

Lionel Scaloni habló este mediodía en conferencia de prensa y no confirmó los once que jugarán frente a Bolivia este martes, aunque la idea del entrenador es, de estar los jugadores en condiciones, no realizar demasiadas modificaciones respecto al equipo que comenzó frente a Ecuador el jueves pasado en La Bombonera.

Scaloni, en tanto, sí adelantó que uno de los cambios estará en la mitad de la cancha debido a que Marcos Acuña, quien no pudo finalizar el partido ante Ecuador por una sobrecarga, no estará desde el arranque en La Paz.

Los posibles reemplazantes de Acuña

Acuña trabajó los últimos días en Argentina de manera diferenciada y Scaloni no querría arriesgarlo, sobre todo en los difíciles 3650 metros sobre el nivel del mar. Sus posibles reemplazante son Exequiel Palacios y Nicolás Domínguez, quien sumó minutos en la Bombonera. Otra alternativa, más lejana y con cambio de esquema, podría ser Eduardo Salvio.

"Acuña salió con molestias ante Ecuador y lo hicimos entrenar diferenciado. Tenemos diferentes opciones para jugar: sumar un interno o un extremo en base a lo que hagamos en el partido de mañana. Tenemos bastantes opciones e intentaremos buscar la que mejor que se adapte al equipo"", declaró Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro como visitante.

¿Cuál sería el once de la Selección?

Un posible once tendría a Franco Armani; Foyth/Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Acuña/Palacios/Domínguez; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

(TyC Sports)