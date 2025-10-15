La Selección argentina se enfrentará a Colombia este miércoles, desde 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por las semifinales del Mundial Sub 20 que está disputándose en Chile. Luego de eliminar a México, el equipo dirigido por Diego Placente buscará meterse en la final luego de 18 años.
Argentina enfrenta a Colombia en busca de la final del Mundial Sub-20
En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, la ´Albiceleste´ quiere llegar al último partido como en la edición de Canadá 2007.