Argentina debutará ante Colombia en el Grupo B de la Copa América 2019

Sábado 15 de junio, 19:00 – Argentina vs. Colombia, Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía.

Miércoles 19 de junio, 21:30 – Argentina vs. Paraguay, Estadio Mineirao, Belo Horizonte.

Domingo 23 de junio, 16:00 – Qatar vs. Argentina, Arena do Grêmio, Porto Alegre.