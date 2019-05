Apertura: SEC recibirá a Colón con la chance de sumarse al lote de los punteros

El apasionante y disputado torneo Apertura Oficial de hockey sobre patines masculino completará este viernes la 9ª fecha. El Sindicato Empleados de Comercio tendrá la chance de sumarse a Olimpia y Lomas que mandan en las posiciones. También se jugarán otros cuatro partidos con algunos equipos que buscarán acercarse a los de arriba. Todos los cruces comenzarán a las 21.30.

El SEC jugará en su casa ante Unión con la necesidad de ganar para llegar a la punta. Los otros duelos del viernes serán: Aberastain vs. Caucetera, UVT vs. Valenciano, Concepción vs. B° Rivadavia, Richet vs. Unión.

La fecha comenzó el martes con estos resultados: Bancaria 7 – Olimpia 9, Lomas 5 – Sarmiento 2, Médano de Oro 3 – Huarpes 2 y Banco Hispano 2 – Estudiantil 5. El duelo de Social – Media Agua fue suspendido por la mala inclusión de un jugador del Decano cuando ganaba 13 a 2.





Posiciones: Olimpia y Lomas 22; Estudiantil 21; Bancaria y SEC 19; Valenciano y Banco Hispano 18; Concepción 17; Social y B° Rivadavia 13; Richet y Caucetera 12; Médano de Oro 9; UVT 8; Aberastain 7; Unión 6; Sarmiento 4; Media Agua 3; Colón 1 y Huarpes 1.