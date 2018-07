Apertura Oficial: arranca la penúltima fecha y puede coronar al campeón

El torneo Apertura Oficial jugará desde la noche del martes su penúltima fecha. Fueron cuatro los partidos programados con inicio para las 21:30. El líder UVT jugará el miércoles con la chance de ser campeón.

Los partidos previstos para este martes fueron: SEC vs. Bancaria, Caucetera vs. Huarpes, Estudiantil vs. Media Agua y Banco Hispano vs. Colón.

El miércoles será el turno para muchos de los que están arriba en las posiciones. Social vs. Richet, Unión vs. Olimpia, B° Rivadavia vs. Concepción, Lomas vs. UVT y Valenciano vs. Sarmiento (en Olimpia) también jugarán desde las 21:30.

UVT tiene tres puntos de ventaja sobre Concepción y podría coronarse si logra ganar en cancha de Lomas y el Azul pierde puntos ante B° Rivadavia.

Posiciones: UVT 38; Concepción 35; Olimpia 33; SEC y Valenciano 30; Social 29; Estudiantil 28; Banco Hispano y Sarmiento 27; Huarpes y Caucetera 22; Unión, B° Rivadavia y Richet 20; Bancaria y Media Agua 16; Lomas 12; Aberastain y Colón 8.