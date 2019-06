Apertura de hockey: Social hizo su trabajo y se acercó a la cima de las posiciones

Social fue el gran ganador de la noche del miércoles en el Apertura Oficial de hockey sobre patines. El Decano sumó tres puntos importantes para ilusionarse con meterse en la pelea en el sprint final del torneo. La 16ª fecha del certamen también tuvo otros cuatro partidos.

Social se hizo fuerte en su casa y derroto 4 a 1 a Estudiantil. Tomás Bustos fue el héroe de los locales al convertir todos los goles del triunfo. El descuento del Albiverde fue obra de Gonzalo Gómez.

Los otros cuatro juegos de la fría noche del miércoles dejaron estos resultados: Bancaria 6 – UVT 5, Colón 7 – Aberastain 4, Olimpia 0 – Banco Hispano 2 y B° Rivadavia 3 – Caucetera 2.

La fecha se completará el viernes a las 21.30 con Richet vs. Concepción, Lomas vs. Media Agua, Valenciano vs. SEC, Sarmiento vs. Huarpes y Unión vs. Médano de Oro.





Posiciones: Valenciano 36; Lomas 35; Social 34; Concepción 33; Olimpia 32; Banco Hispano 31; SEC 30; Estudiantil, Bancaria y B° Rivadavia 29; Caucetera 28; Richet 26; UVT 17; Médano de Oro 16; Unión 12; Aberastain 10; Sarmiento y Colón 7; Media Agua 6; Huarpes 4.