Apertura de hockey: Olimpia y Lomas buscarán la punta en el inicio de la 8ª jornada

La 8ª fecha del Apertura Oficial de hockey sobre patines masculino se abrirá este martes con cinco juegos. Olimpia y Lomas tendrán la oportunidad de superar a Valenciano en la tabla de posiciones. Estudiantil también podría llegar a la cima si se da una serie de resultados. Todos los partidos comenzarán a las 21.30.

Los Turcos serán locales de Colón y los de Rivadavia visitarán a Social. Ambos acumulan 16 unidades, dos menos que Valenciano, y necesitan ganar para dar el salto en la tabla. Estudiantil corre desde atrás con 15 puntos y podría alcanzar a los de la Barraca en caso de sumar de a tres. El Albiverde será local de Aberastain. Los otros dos duelos del martes serán Sarmiento vs. Richet y Caucetera vs. UVT.

La fecha se completará en la noche del miércoles con Médano de Oro vs. SEC, Huarpes vs. Banco Hispano, Barrio Rivadavia vs. Media Agua, Unión vs. Bancaria y Valenciano vs. Concepción.





Posiciones: Valenciano 18; SEC, Olimpia, Bancaria y Lomas 16; Estudiantil y Banco Hispano 15; Concepción 14; Social 13; B° Rivadavia 10; Richet y Caucetera 9; UVT 8; Aberastain 7; Unión y Médano de Oro 6; Sarmiento 4; Media Agua 3; Colón 1 y Huarpes 1.