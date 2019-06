Apertura de hockey: arranca la 13ª fecha con Lomas buscando llegar a la punta

La 13ª fecha del Apertura de hockey sobre patines comenzará este martes, desde las 21.30, y la atención estará puesta en lo que suceda entre Lomas de Rivadavia y Bancaria. El Rojinegro debe ganar para pasar a Valenciano en la tabla de posiciones. También se jugarán otros cuatro partidos.





Lomas jugará, en cancha de Social, ante Bancaria. Los de Rivadavia tienen 29 unidades y son uno de los animadores que tiene este certamen. Los de calle Hermógenes Ruiz también estuvieron prendidos en la pelea, pero perdieron terreno en las últimas jornadas.





Los otros duelos del martes serán Estudiantil - Caucetera, Médano de Oro - B° Rivadavia, Banco Hispano - Social y Media Agua - Colón (en Colón).





La fecha se completará el miércoles, también desde las 21.30, con: SEC vs. Richet, Huarpes vs. Valenciano, Aberastain vs. Sarmiento, UVT vs. Unión y Concepción vs. Olimpia.

Posiciones: Valenciano 30; Lomas 29; SEC, Estudiantil y Olimpia 26; Concepción 24; Bancaria 23; Richet, Banco Hispano y Social 22; B° Rivadavia 20; Caucetera 19; Médano de Oro 13; UVT 11; Unión 9; Aberastain y Sarmiento 7; Media Agua 6; Huarpes 4 y Colón 1.