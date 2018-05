Apertura: Concepción ganó y sus perseguidores buscarán acercarse a la punta

Concepción superó, como visitante, 5 a 4 a Bancaria. Damián Páez (2), Osvaldo Raed, Martín Maturano y Juan José Marín anotaron los goles para el líder del certamen. Los goles del local los convirtieron Juan Moyano (2) y Facundo Montigel (2).

Los otros resultados del martes fueron: Colón 1 - Richet 5; Estudiantil 2 - Caucetera 4 y Social 5 - Unión 3.

La fecha se completará este miércoles, desde las 21.45, con los duelos de Banco Hispano vs. B° Rivadavia, Lomas vs. Huarpes, Sarmiento vs. SEC, Media Agua vs. Olimpia y UVT vs. Aberastain. Quedará libre Valenciano.

Posiciones: Concepción 25; Olimpia 19; Banco Hispano y SEC 18; Social 17; UVT y Caucetera 16; Valenciano 15; Unión 14; Huarpes 13; Estudiantil 12; Media Agua, Richet y Bancaria 10; Sarmiento 9; B° Rivadavia 8; Lomas 5; Aberastain y Colón 4.