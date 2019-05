Apertura: Bancaria aprovechó la caída de Olimpia y se sumó al lote de punteros

Bancaria aprovechó su chance y sigue prendido en la dura pelea por la zona alta de la tabla de posiciones del torneo Oficial Apertura de hockey sobre patines. Derrotó a Colón y se metió en el lote de puntero. Olimpia perdió en casa ante Richet y dejó escapar una buena chance para tomar ventaja en la cima.

El equipo de calle Hermógenes Ruiz hizo su trabajo y venció como local a Colón. Fue triunfo por 7 a 5 con los goles de Carlos López (3), Agustín Gómez (2) y Sebastián Molina (2). Ismael Mateo (3) y Pablo Rojas (2) fueron los goleadores del Merengue.

Olimpia dejó escapar la posibilidad de ser único líder y esperar por los resultados de sus rivales. Los Turcos cayeron en casa ante Richet por 6 a 4. El Violeta se impuso gracias a las conquistas de Federico Rodríguez (2), Federico Mura (2), Víctor Cerón y Matías Maldonado. Los locales tuvieron como figura a Emiliano Chiconi que anotó los cuatro goles.

Social se quedó con el clásico en otro de los duelos del martes. El Decano superó 7 a 4 a Concepción y pudo festejar ante su gente. La jornada se completó con el 2 a 2 entre Caucetera y Banco Hispano.

La 10ª fecha se completará este miércoles, desde las 21.30, con seis partidos y allí se destacan los cruces de los otros punteros. El SEC será visitante de Huarpes y Lomas enfrentará a Unión en el Gigante de Rawson. Completarán el calendario Sarmiento vs. Media Agua, Estudiantil vs. Médano de Oro, Valenciano vs. Aberastain y UVT vs. Lomas.

Posiciones: Bancaria, SEC, Olimpia y Lomas 22; Valenciano y Estudiantil 21; Banco Hispano 19; Concepción y Richet 18; Social y Caucetera 16; B° Rivadavia 14; Médano de Oro 9; UVT 8; Aberastain 7; Unión 6; Sarmiento 4; Media Agua 3; Colón 1 y Huarpes 1.