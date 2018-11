Los titulares de Boca y River estuvieron en "Debo Decir", el programa de América que conduce Luis Novaresio. Cuando el periodista les preguntó si jugarán con visitantes, casi a coro fueron contundentes: "No".





Al unísono, Angelici y D'Onofrio le pegaron elípticamente a la Conmebol. "Acá vamos a coincidir los dos. Esto se tendría que haber resuelto de otra manera. No puede ser que los presidentes de los clubes no sepamos cuándo nos toca jugar. Fijaron una fecha y no nos preguntaron", disparó el mandamás azul y oro. "Un día me levanté y me enteré que nos cambiaban el día y el horario, que pasábamos de jugar los miércoles a los sábados. Otro día me levanté y me enteré que teníamos que jugar con visitantes", se quejó el líder de la banda roja.





Angelici y D'Onofrio se sentaron en sillones enfrentados, pero mostraron conceptos similares. Confirmaron que este lunes se juntarán con los organismos de seguridad y que, finalmente, desestimaron la idea de emitir una carta para Mauricio Macri.





El Presidente de la Nación había dicho el viernes que era una gran oportunidad para que se jugara con visitantes. Su amigo y titular de Boca lo defendió. "Lo hizo de buena leche porque es un apasionado del fútbol. Sé lo apasionado que es. Si no hubiera sido por él, yo no sería presidente del club", sostuvo Angelici. "No hablé con Macri, no tengo relación. Me sorprendió lo que dijo. Fue un error del Presidente, no tengo dudas", afirmó D'Onofrio.





"Para darle 4 mil localidades a River, tengo que dejar 4 mil socios afuera. Y además tengo que dejar un pulmón entre la tribuna visitante y la de Boca. No puedo poner ni a la venta esas 4 mil entradas. En los clubes hay política. Están las peñas. Es una complicación", dijo Angelici.





"No nos da la capacidad del estadio. Hicimos una reestructuración de la Centenario Alta", agregó D'Onofrio.





El otro tema que se tratará por estas horas tiene que ver con un reclamo de la comunidad judía. Angelici y D'Onofrio recibieron miles de mensajes en sus teléfonos porque el Shabat comienza con la primera estrella del viernes y termina con la primera estrella del sábado.





"No sé cómo consiguieron nuestros Whatsapp, pero nos están pidiendo que no juguemos el sábado. Nosotros tenemos un Boca Kosher y es increíble la gente que va a cada partido", argumentó el presidente de Boca.





"El problema es que directamente no lo pueden ver ni por televisión", añadió D'Onofrio.





A pesar de la resistencia, las autoridades de Conmebol no estarían dispuestas a modificar el plan.





No habrá visitantes, está claro. Y habrá que ver qué pasa con las fechas establecidas. Un hecho es que el Superclásico ya empezó a jugarse fuera de los márgenes del campo de juego y a pura rosca.

Fuente: Clarín