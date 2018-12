Angelici: "Siempre tuvimos la ilusión de dar la vuelta en la cancha de River"

Daniel Angelici, presidente de Boca, analizó lo ocurrido en las últimas dos semanas en torno a la definición de la Copa Libertadores y aseguró que "culturalmente nuestra sociedad no está preparada para perder este partido".





El dirigente de Boca brindó una extensa entrevista al diario El País (la semana pasada lo había hecho Rodolfo D'Onofrio, calificando el ataque al micro como "el 11S argentino") y contó la interna de Boca, desde el famoso "pacto de caballeros" hasta la presentación en Conmebol para suspender el encuentro.





"Nosotros siempre quisimos jugar ese partido en cancha de River. Siempre tuvimos la ilusión de ganar y dar la vuelta ahí. El error fue intentar forzar que jugáramos el sábado o el domingo. Si de entrada nos dábamos la mano y nos sentábamos el lunes en una mesa, el siguiente fin de semana habríamos jugado en Buenos Aires, en cancha de River o en otro estadio", comenzó Angelici.





Luego, el presidente xeneize explicó que firmó el acta junto a D'Onofrio y Alejandro Domínguez, de Conmebol, a la espera de jugarlo "en igualdad de condiciones", aunque tildó aquel pacto de "ridículo", haciendo foco en que suponía que el bus había sido "agredido con una piedra".





"Cuando me levanto el domingo a la mañana hablo con los médicos, hablo con los jugadores. Vi que no se daban las condiciones de igualdad deportiva. Hablé con el presidente de la Conmebol y le dije: 'Estamos casi en la misma situación'; me dijo: 'Bueno pero hay que jugarlo por el compromiso'", contó.





Como Domínguez anunció a las 12 que el encuentro iba a disputarse en el Monumental como si nada hubiera pasado el día anterior, Angelici decidió presentar el reclamo formal de suspensión del encuentro a las 12.30. "Uno como presidente tiene la obligación de pedir todo lo que cree que tiene derecho su club. Máxime cuando hubo un antecedente similar en los octavos de final de la Libertadores en 2015", agregó.





Por último, reconoció que "es casi imposible que prospere" el reclamo de Boca en el TAS y reiteró que es "de los que piensan que los partidos se empiezan y se deben terminar adentro de la cancha". Además, comparó el ataque al micro en el Monumental con el gas pimienta de 2015 al resaltar que el Xeneize pagó entonces "todos los derechos de seguridad" y que al igual que River tampoco está "a cargo de los cacheos ni que haya entrado el gas".