Angelici: "La AFA debe ofrecerle la Selección a Gallardo"

Daniel Angelici ya tiene a su candidato para ser el nuevo entrenador de la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022: Marcelo Gallardo. El presidente de Boca opinó que la Asociación del Fútbol Argentino debe llamar al entrenador de River y "hacerle una propuesta".





En diálogo con radio Continental, el Tano admitió que el Muñeco es el entrenador más calificado para hacerse cargo del combinado nacional luego de la Copa América de Brasil (del 14 de junio al 7 de julio), ya que hasta ese torneo el entrenador interino, Lionel Scaloni, se mantendrá en el cargo junto a sus ayudantes Walter Samuel y Roberto Ayala, quien fue designado este jueves para incorporarse al cuerpo técnico.





"Me parece que la AFA está en una etapa en la que se está tomando su tiempo para armar un proyecto serio. Ahora bien, creo que la AFA tiene que llamar a Gallardo y hacerle una propuesta. Ha demostrado con sus logros que se lo merece. El fútbol es resultado, forma de jugar y trayectoria. Sacándome la camiseta, tengo que decir que él reúne todo", opinó Angelici.





Pero por otro lado, el presidente de Boca aclaró que no se trata de una estrategia para sacarle el entrenador a River, que viene de ganarle la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu de Madrid.





"No es que le quiera sacar el técnico a River, pero los resultados están a la vista. Gallardo hizo grandes méritos", explicó el mandamás de Boca y vice 1° de la AFA. Y siguió: "La reunión tiene que existir para ofrecerle formalmente el cargo. Si dice que no, él tendrá sus explicaciones. Pero ahora no. Scaloni seguirá hasta la Copa América, ya fue notificado de eso".





Por su parte, Gallardo había dejado entrever este jueves que estaba dispuesto a hacerse cargo de la Selección, pero que nunca se sintió entre los candidatos: "¿A quién no le gustaría? Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba sobre todo el proceso, que lo veía muy mal, es como que se me descartó".





El otro que opinó del tema este viernes fue -nada menos- que Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación. "No tengo duda de que Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino y un entrenador para la Selección", aseguró el yerno de Hugo Moyano.





Sin embargo, Tapia no le dejó pasar la chicana a Gallardo y le contestó: "Gallardo manifestó públicamente que no era su tiempo en la Selección".





Se trata de llegar a un acuerdo. La realidad indica que no hay otro candidato y que parece poco viable que Scaloni siga al frente del equipo tras la Copa América. ¿Entonces? Si Gallardo quiere, Angelici también y para Tapia está calificado... solo faltaría que se sentaran a dialogar. ¿Será el Muñeco el técnico de la Selección en las próximas Eliminatorias?

Fuente: clarín