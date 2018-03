Angelici explotó en la práctica de Boca y criticó a todos los jugadores

Este viernes, Daniel Angelici llegó a la práctica de Boca enojadísimo. Luego del partido ante River por la final de la Supercopa. Dos días después aprovechó para retar a los jugadores de su club.

El presidente llegó al complejo Pedro Pompilio temprano y, luego de la práctica, mantuvo una charla con los jugadores y les advirtió a todos: "Algunos jugaron como un partido de verano. No me va a temblar el pulso para echar a alguno de ustedes". Y agregó: "No vine ayer porque si venía, no sé quiénes quedaban en el plantel". Los futbolistas escucharon al mandamás y ninguno se animó a responder nada.





"Quedaron en la historia negra del club. Boca no puede dar esa imagen", recalcó Angelici, dando como ejemplo que aún se sigue hablando de la anterior final entre el Xeneize y River disputada en el 1976 con el recordado gol de Rubén Chapa Suñé.







El conjunto de Guillermo Barros Schelotto, cómodo líder de la Superliga, se está preparando para visitar a Atlético Tucumán por la fecha 20, el próximo domingo a las 17.45, encuentro para el que viajaría Carlos Tevez.