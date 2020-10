Ameal y D'onofrio, juntos en una charla virtual contra la discriminación

Los respectivos presidentes de Boca Juniors y River Plate, Jorge Ameal y Rodolfo D'onofrio, ofrecieron hoy una charla virtual contra la discriminación por espacio de una hora y media, en la que ambos dirigentes, convocados por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), reflejaron su compromiso en favor de la diversidad y las acciones que llevan adelante para ello.

La discriminación está en el patriarcado. Todo tiene una continuidad. Boca y River tienen que abrir puertas. Esta oportunidad de charlar con la comunidad lleva a hacer algo que sea permanente y a bajar líneas a los demás clubes, empezó diciendo Ameal.

"Con River hacemos acciones en el Barrio 31 e invitamos a chicos a la cancha. Una vez, cuando volví a la 31, uno de esos chicos me dijo: 'Presidente, estoy triste. Yo, hincha de River, estaba rodeado de otros hinchas que gritaban como si ser boliviano o paraguayo sea algo inferior, cantado contra Boca'. Contra eso salí a hablar muchas veces, porque es un verdadero disparate. No me olvido del llanto de ese chico. Se creen graciosos y dañan a una comunidad y el alma de un chico", siguió D'onofrio.

La charla moderada por el periodista deportivo Víctor Tujschinaider contó con 168 participantes, precisó el diario Olé, en la que Ameal apuntó que por "el aliento a su equipo, la hinchada de Boca es conocida mundialmente. Y ese aliento tiene que ser 'a favor de...' y no 'en contra de nadie'. Los jugadores lo sienten y así lo tiene que sentir el público".

River cuenta con "un Consejo Asesor contra la Discriminación y Violencia de Género, aprobado por la comisión directiva. Y también se dio un paso grande para incluir el cupo femenino en cada uno de sus órganos", destacó Dónofrio.

La opinión de la mujer ha sido muy escuchada en el club y más a partir del caso (Sebastián) Villa. Y se trabaja en educar a los chicos del Fútbol Amateur contra la violencia de género. "En Boca no se le levantó la sanción a Villa, aunque hoy haya jugado en el amistoso con Arsenal", advirtió Ameal.

Educación y más educación es lo que hay que comunicar permanentemente. Es el camino. La violencia trae más violencia. Con Rodolfo queremos ser una parte. Llamar a las otras creencias, hacer una mesa amplia. Ustedes (en referencia a la DAIA) tuvieron la idea, pues sigamos adelante. Pero hay que persuadir. Si lo logramos, vamos a tener una mejor Argentina", amplió.

"Sin dudas que River y Boca tienen una misión fuera del fútbol fundamental, importantísima, como en los comedores, en pro de ayudar y poner al servicio toda la fuerza de un club para lograr eso. Y si River o Boca podemos ser puente para discutir ideas y proyectos, dejando las diferencias personales de lado, ahí estaremos. La diversidad es que tengamos diferentes opiniones, pero tiene que haber un diálogo que nos permita encontrar soluciones, completó D'onofrio.

El titular riverplatense tuvo tiempo de hacer en el medio de la charla una mención futbolística a propósito del regreso de la actividad el próximo 30 de octubre, y al respecto sostuvo que los "27 millones que paga la televisión hoy no alcanzan", involucrando en su apreciación también al "xeneize".

Por su parte Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, aseguró que la "diversidad es el mascarón de proa" de su gestión. "Diversidad es variedad, desemejanza, disparidad, multiplicidad de conceptos culturales, étnicos, religiosos. Ser diferentes lo entendemos como adversidad y contracultural, y es contra lo que lucha la DAIA, para que haya una integración. La convocatoria hacia el fútbol, con estos dos actores principales como Boca y River, es poner en valor la convivencia", concluyó.