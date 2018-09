All Blacks venció a los Pumas y se consagró campeón de la Championship 2018

La Marea Negra, vino a llevarse lo que se propuso, jugando prácticamente todo el primer tiempo en sus 40 yardas con una defensa férrea ante las ganas Argentinas (sólo lograron un penal de Nico Sánchez), y con la precisión en cada movimiento ( Scrum, Line, Maul, Ruck, Todo), cuando aprovecharon sus " detalles" hirieron el orgullo de las ganas con tres tries convertidos.

El segundo tiempo fue parecido, sólo que la tranquilidad más allá de lo numérico, lo marcó en la solidez cada vez más relevante con el transcurrir de los minutos.

Saben lo que quieren y cómo hacerlo, sumado al desarrollo innato de sus destrezas ,los hacen alguna vez ganable, pero en la realidad son invencibles.

Síntesis

Pumas: Tetaz Chaparro Nahuel, Creevy, Agustín(C), Herrera, Ramiro, Petti, Guido, Lavanini Tomas, Matera, Pablo, Kremer Marcos, Ortega Desio Javier, Bertranou, Gonzalo, Sanchez Nicolás, Moroni Matías, Ezcurra, Bautista, De La Fuente Jerónimo, Delguy Bautista, Boffelli Emiliano.-

Entrenador: Ledesma, Mario

All Blacks: Tu'inukuafe Karl, Taylor Codie, Tuungafasi Ofa, Whitelock, Samuel(C), Bairet Scott, Frizell Shannon, Cabe, Sam, Whitelock Luke, Perenara, TJ10, Barre Beauden, Ioane, Rieko, Williams Sonny Bill, Crotty Ryan, Nahol Waisake, Smith, Ben.-

Entrenador: Hansen, Steve

Tantos: 5' Penal de Nicolás Sánchez (LP), 7' Try Rieko Ioane y 17' Try de Naholo, 30' Try de Rieko Ioane todos convertidos por Beauden Barrett (AB),

Parcial Primer Tiempo: Los Pumas 21-3 All Blacks

55' Try de Patrick Tuipulotu conv. por Beauden Barrett (AB), 59' Try de Tomás Cubelli y 67' Try de Emiliano Boffelli ambos conv. por Sánchez (LP), 72' Try Lienert-Brown conv. por Mo'unga (AB)

Resultado final:

Los Pumas 17 - 35 All Blacks

Amarillas: Sonny Bill William

Árbitro: Mathieu Raynal(Francia) Horario de inicio: 19.40 hs

Estadio Vélez Sarsfield.

Fuente: Ovalados