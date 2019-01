Alfaro en su presentación: "Boca no tiene purgatorio, es cielo o infierno"

El segundo día del 2019 Boca inició una nueva era con la presentación de Gustavo Alfaro como director técnico. En la conferencia realizada en el club de la Ribera el nuevo entrenador estuvo acompañado por el presidente Daniel Angelici y el director deportivo Nicolás Burdisso.





"Luego de analizar los perfiles, entendimos que es la persona que tiene la capacidad, la idoneidad y el profesionalismo para estar a cargo de la primera división de Boca Juniors", expresó Angelici.





"Hoy es un día que esperemos que sea la creación de algo importante para nuestro club" agregó Burdisso, quien asumió su cargo de manager en los últimos días de 2018.





Tras la presentación, el ex DT de Huracán, fue contundente: "La vara está muy alta. En este club uno está obligado a ganarlo todo. Boca no tiene purgatorio: es el cielo o el infierno. Para los DT es un camino muy largo el que debemos recorrer para llegar hasta acá, en mi caso me llevo 25 años ".





En el mismo tono, Alfaro agregó: "Para mí es un gran desafío estar acá, siento que estoy tomando un compromiso con mi viejo , le prometí que iba a llegar a lo más grande del fútbol y hoy siento que estoy el un lugar de privilegio."





Respecto de las expectativas con las que asume el máximo desafío de su carrera afirmó: "Cuento con un plantel muy importante, viene de ganar un bicampeonato y además de jugar una final de Copa Libertadores , esperamos estar a la altura de las circunstancias"





Emocionado, el técnico que este jueves será presentado al plantel señaló: "Siento que hoy estoy en mi momento para estar acá , siento que estoy en la etapa final de mi carrera , esta es una experiencia que me gusta atravesar , tengo muchas cosas por aprender e incorporar. También para mí es una deuda ganar una Copa Libertadores, estoy en una etapa de equilibrio y madurez y junto al plantel y la Comisión Directiva vamos a recorrer este camino juntos".