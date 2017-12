Aguarda el pueblo Xeneize: Román ¿se hace el partido despedida?

Juan Román Riquelme habló sobre su postergado partido despedida en el estadio "La Bombonera", que anticipó podría ser en diciembre de 2018.

"Yo quiero hacerlo el año que viene y me divierte. Quiero que salga bien, que sea distinto a lo que se hizo para que la gente lo disfrute mucho. Veremos si es ese partido o más de uno. Boca se puso a disposición y hace mucho tiempo que vengo hablando. Lo único que me interesa es que sea una fiesta distinta. Siento que a la gente dos horas un partido lo aburre y no quiero un cumpleaños de 15 con mamá y papá diciendo te quiero mucho, ya sé que me quieren. Vamos a ver lo que se pueda hacer, algo mucho más divertido", finalizó.

Además, Román se refirió a la actualidad de la Selección argentina, que se prepara para el Mundial de Rusia 2018 y donde volvió a elogiar al rosarino Lionel Messi.

"El mejor jugador del mundo es Messi y tenemos la suerte de que es argentino. Cristiano Ronaldo le sirvió a Messi y Messi a Cristiano Ronaldo, los dos se dieron fuerza para repartirse los premios. Creo que Messi es el mejor. Hablo bastante con él. Estos son increíbles", reveló.

"Esperemos que nos vaya bien, que los jugadores lleguen bien y sobre todo Messi. Si esto último pasa Argentina va a tener muchas chances de ganar. Si Messi está bien nada es complicado.

A Sampaoli no lo conozco. Ojalá que le vaya bien, es importante que Argentina pueda ganar el Mundial. Queremos festejar y cuando hay jugadores tan importante como Messi vos dependes mucho de ellos", finalizó.