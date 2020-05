Agüero habló de sus temores por la vuelta del fútbol y del futuro de Messi en el Barsa

En los últimos días, en plena cuarentena, Sergio Agüero descubrió que ya tiene un nuevo oficio para el día en el que decida dejar el fútbol. Es que aprovechando el aislamiento y su pasión por jugar a la Play, se convirtió en un popular streamer de FIFA 20.

Así, día a día se conecta y divierte a sus miles de seguidores con ocurrentes comentarios mientras disfruta del juego. Pero entre partido y partido, el Kun también tiene tiempo para entrevistas y para hablar de sus sensaciones ante la posible vuelta del fútbol.

"La mayoría de los jugadores están con miedo sobre todo por las familias, porque tienen hijos, están con los padres. Me da miedo, pero yo estoy con mi novia acá y no voy a estar en contacto con gente, sólo puedo contagiar a mi novia. El contagio es raro encima, porque hay gente que lo tiene y no tiene síntomas y te contagia. Por ahí yo estoy en casa, tengo la enfermedad y no me dio cuenta porque no siento nada", explicó en una nota con el programa español El Chiringuito de Jugones.

Además, en la misma línea, agregó: "Cuando vuelva todo me imagino que vamos a estar tensos, vamos a decir 'che, cuidado', si pasa algo raro. Al mínimo que uno se sienta mal, vamos a estar 'uy, qué pasó acá'. Ojalá se encuentre la vacuna o algo para que pase ya todo esto".

Con respecto a la posible vuelta de la Champions League y sin espectadores, aseguró: "El fútbol y el público ayuda. Nos gustaría jugar la vuelta con el Madrid con público, por el ambiente. Tenemos un buen resultado, pero no es fácil el Madrid, está claro. Sabemos que el partido no está terminado, pero siempre en el fútbol pasan cosas. Al final tenemos que estar siempre metidos, enfocados. Esperemos que primero se juegue y después tener la chance de poder hacer algo importante".

Por otro lado, por su gran amistad con Lionel Messi, le consultaron sobre la chance de que la Pulga deje el Barcelona por las rispideces que se generaron con la dirigencia en los último tiempos.

Y la respuesta fue contundente: "Leo es un jugador símbolo y leyenda del Barcelona. Pero bueno, en el fútbol siempre pasan miles de cosas. A Leo le han cambiado 20 mil jugadores y siempre se quedó ahí. Sé que tuvo la oportunidad de irse y se quedó. Ya no pasa por si le dan más salario, más guita, pasa por que él quiere el club. Se identifica con el Barcelona y él está cómodo ahí. Está feliz. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí. Salvo que pase algo muy catastrófico, que las cosas estén muy mal, pero no creo que ese sea el caso".

Fuente: clarín