Agenda de los sanjuaninos: confirmaron las fechas del Federal A y el Regional Amateur

Este miércoles se anunciaron las grillas de los partidos para todas las categorías del Consejo Federal. Desamparados, único equipo sanjuanino en el Federal A, saldrá a escena en la tarde del domingo. Casi todos los representantes de la provincia en el Regional Amateur también jugarán en la tarde del domingo.





Tercera fecha del Regional Federal Amateur:

Viernes:

21.30; Peñarol vs. Alianza, árbitro Pablo Núñez.





Domingo:

17; Def. de Boca vs. Del Carril, árbitro: Jesús Allegue.

18; Peñaflor vs. Paso de los Andes, árbitro: Marcelo Cruz.

20; Colón vs. Del Bono, árbitro: Sebastián Preziosa.





Posiciones:

Zona 6: Peñarol 6; Alianza 3, Colón 3 y Del Bono 0.

Zona 7: Peñaflor 6; Del Carril 3, Def. de Boca 3 y Paso de los Andes 0.









Tercera fecha del Federal A:

Domingo:

20.30; Desamparados vs. Chaco For Ever, árbitro César Ceballo (Córdoba).

Desamparados tabla 10-2.jpg