"Aeea, yo soy Sabalero": Los Palmeras hablaron sobre la canción que se metió en la cabeza del país

"Aeea, yo soy Sabalero, aeea, Sabalero, Sabalero". El que no lo tarareó desde el sábado en adelante es porque es de Unión o no vio la magnífica presentación de Los Palmeras ante casi 40 mil hinchas de Colón, un puñado de ecuatorianos y los ojos del mundo en la final de la Copa Sudamericana. Dicen que las tribunas de La Nueva Olla en Asunción todavía tiemblan después del paso de la marea rojinegra, que no pudo consagrarse ante Independiente del Valle pero vivió sus horas más felices.









Uno de los protagonistas estelares fue Rubén Deicas, la voz del grupo santafesino desde 1978. Su grito de "a ver la gente de Colón" levantó a todos después de que suene El Bombón Asesino e hizo quebrar a más de uno. La Conmebol los convocó para el show y 'El Parrandero', editada por primera vez en el disco 'Un toque diferente' (1997) se convirtió en 'El Sabalero'. Lo que no muchos saben es que en realidad fue al revés.





"La letra de 'El Sabalero' fue la primera versión y después se la cambió por la de 'El Parrandero'. Quedó ahí, un poquito escondida, pero ahora con todo este movimiento llegó al lugar en el que está", cuenta Cacho del otro lado del teléfono con su voz característica. Tal como lo entonó en suelo paraguayo para emocionar hasta las lágrimas a más de uno, no hace falta que se diga que él es Raza. Que es hincha de Colón.