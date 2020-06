Ábila desmintió los rumores de su salud y violación de la cuarentena

Ramón Ábila salió a desmentir los fuertes rumores que lo involucraban en un rebrote de coronavirus en el barrio Remedios de Escalada de la ciudad de Córdoba. El delantero de Boca realizó un comunicado en su cuenta de Instagram donde aclaró no haber ido al asado donde habría asistido una persona contagiada de COVID-19, ni jugado un partido de fútbol, cómo afirmaban los dichos.

"Bueno, como ya están hablando de más y diciendo muchas mentiras quiero aclarar que yo no estuve en ningún asado, ni con los supuestos contagiados de COVID-19, ni con nadie! Tampoco participé de ningún torneo de fútbol, ni nada por el estilo. En todo caso tendrían que salir imágenes de eso, pero que raro, no hay nada, como siempre. Me molesta tener que desmentir algo que no es verdad sobre un tema tan delicado como este. No tengo ningún síntoma de nada, tanto yo como mi familia estamos muy bien de salud. Yo sigo respetando todo lo que hay que hacer para volver a nuestra vida normal lo antes posible. Gracias por los mensajes y quédense en sus casas. Abrazo", escribió en una historia.

El vínculo de esta noticia con Wanchope Ábila surge porque su familia, sus padres, viven en esa zona de la capital cordobesa, pero el jugador de Boca está pasando la cuarentena en Villa Carlos Paz. Los habitantes de ese barrio si debieron someterse a testeos, ya que intentan reducir la posibilidad de propagación del contagioso virus, pero el futbolista no debe realizarse la prueba.

Fuente: TyC Sports