"A Paulo Dybala cuando le meten presión, se hace pis encima"

Luego, lo comparó con otros atacantes italianos que, según su mirada, deberían ser mejor considerados que Dybala. "Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario. Entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne. Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior".

Dybala entró en un conflicto en la negociación con Juventus, porque pidió duplicar su salario actual (cobra 7.5 millones de euros). Al respecto, Andrea Agnelli, el empresario a cargo de la presidencia de la Vecchia Signora, comentó sobre las pretensiones del argentino: "Dybala también sabe que tiene que demostrar más adentro del campo".

En los rumores del mercado europeo, el nombre de Dybala apareció vinculado en los últimos días con PSG, Tottenham y Chelsea, que pretenden sumarlo para la temporada 2021/22.

Dybala, de 27 años, está cursando su novena temporada en el calcio, la sexta en Juventus (las anteriores jugó en Palermo). En este lapso ha ganado diez títulos (cinco veces la Serie A, tres la Copa Italia y dos la Supercopa italiana).

En 242 partidos con Juventus, Dybala marcó 98 goles, y lleva 118 tantos desde que llegó a Europa en 2012.