A la caza de Unión: la 9ª fecha del Oficial se jugará completa este fin de semana

El torneo Oficial de Invierno de fútbol de la Liga Sanjuanina jugará este fin de semana la 9ª fecha de su calendario. Después de mucho tiempo, y con el final de todas las competencias nacionales, se jugarán los partidos entre sábado y domingo.

El sábado, desde las 16, saldrán a la cancha: Marquesado vs. Villa Obrera, Juventud Unida vs. Desamparados y Del Bono vs. Colón.

La jornada del domingo, también desde las 16, tendrá cinco partidos. Allí se destacan los duelos del puntero Unión que recibirá a Rivadavia y el del escolta Alianza que visitará a Peñarol. Los otros juegos serán San Martín vs. 9 de Julio (en el predio Emmanuel Mas), Atenas vs. Aberastain y Libertad Juvenil vs. Trinidad.

Posiciones: Unión 21; Alianza 18; Colón 15; San Martín y Desamparados 14; Del Bono 13; Rivadavia, Marquesado y Atenas 11; Libertad Juvenil 10; Peñarol, Aberastain y 9 de Julio 8; Villa Obrera 7; Trinidad 6 y Juventud Unida 1.