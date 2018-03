¡A jugar! Seis partidos abrirán el Apertura Oficial de Hockey sobre patines

El torneo Apertura Oficial de hockey sobre patines iniciará este viernes, desde las 21.45, cuando la bocha comience a rodar en seis escenarios. El certamen debía comenzar el viernes 7 de marzo, pero se postergó su estreno por el fallecimiento de Raúl Serafini, dirigente de Barrio Rivadavia y miembro del Honorable Tribunal de Penas de la Federación Sanjuanina de Patín.

Los partidos que se jugarán en la noche del viernes serán: Valenciano vs. Media Agua, Banco Hispano vs. UVT, Estudiantil vs. Bancaria (cancha de calle Güemes), Unión vs. Sarmiento, Caucetera vs. Aberastain y Huarpes vs. Concepción.

La fecha se completará el domingo, desde las 20.30, con los duelos de SEC vs. Lomas, B° Rivadavia vs. Olimpia y Social vs. Colón (en cancha de Concepción). Richet quedará libre en el estreno.