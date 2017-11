A Boca le duele: Benedetto se lesionó y estará sin cancha por más de medio año

"Son cosas que pasan en esta profesión, pero ahora queda nada más que ponerle fecha a la operación y darle con todo a la recuperación", resumió el delantero en la puerta de la clínica, ante las cámaras de TyC Sports. Y agregó: "Enseguida me di cuenta que lo de la rodilla era grave. Es la primera lesión que tengo de este tipo y obviamente sentí en el momento lo que había pasado."

En relación a la posibilidad trunca de jugar la Copa del Mundo en Rusia 2018, Benedetto fue tajante: "Ahora lo que menos me importa es el Mundial. Lo único que me importa es pensar en la recuperación, y estar lo mas pronto posible en la cancha. A uno le duele muchísimo esto, pero no queda otra que seguir trabajando y meterle con todo a la recuperación".





La jugada se produjo poco antes de que se terminara el partido que Racing le ganó a Boca 2 a 1 en la Bombonera. El goleador de la Superliga dejó el campo de juego entre lágrimas, consciente de la gravedad de la situación, que ratificaron los estudios a los que fue sometido.





La prolongada inactividad que tendrá el goleador xeneize prácticamente evapora las chances que tenía de disputar el Mundial de Rusia 2018 con la selección argentina.





Embed SE LESIONÓ BENEDETTO#SuperligaxFOX - El delantero salió llorando luego de un duro golpe en su rodilla derecha. pic.twitter.com/G37mBcGC2x — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de noviembre de 2017





Embed #Boca Benedetto confirma su dura lesión: "Lo único que me importa es pensar en la recuperación" pic.twitter.com/DK0bXLnw8i — TyC Sports (@TyCSports) 20 de noviembre de 2017