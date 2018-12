¡Otro suertudo! un rosarino se ganó $109 millones al Quini

Un apostador que reside en la pequeña localidad de La Sarita, en el norte provincial, ganó 109 millones del pesos al Quini 6. "Será la persona más rica que va a existir en nuestra comunidad", afirmó esta mañana Elbio Peteán, presidente de esa comuna ubicada en el departamento General Obligado, a unos 520 kilómetros al norte de Rosario.













Los números que salieron en el sorteo de anoche fueron 08 - 12 - 28 - 32 - 38 - 39. El mandatario admitió que la localidad amaneció "convulsionada" tras conocerse la noticia de que un habitante de la zona se hizo millonario, y no pudo evitar una primera humorada al respecto de la identidad del apostador: "Tengo once empleados en la comuna y hasta ahora no renunció ninguno".













El distrito de La Sarita, en la zona noreste de la provincia, está conformado por varios parajes rurales y entre todos esos asentamientos "hay 1.800 habitantes", contó el mandatario comunal.





Embed Cómo es el pequeño pueblo santafesino donde un apostador ganó $109 millones en el Quini 6: Es ... @laochoam830 https://t.co/h6byMkEScg — RadioCut (@RadioCutFm) 6 de diciembre de 2018







En declaraciones al programa Zysman 830 que se emite por La Ocho, Peteán dijo que la noticia de un ganador del Quini 6 en la zona "es algo histórico" y trazó un paralelo con otra gran noticia para la localidad como lo fue, el viernes pasado, el inicio de las obras de estabilizado en el acceso al pueblo. "Nosotros no teníamos ingreso consolidado al pueblo. Es decir, tenemos muy buenas noticias llegando el fin de año. Un año que no fue bueno, con muchos problemas económicos", agregó.













El intendente dijo que en La Sarita hay una sola agencia de juego y que la dueña es su prima. "Dentro de un rato la voy a estar visitando para ver qué noticias tiene", agregó

Al respecto de la identidad del afortunado vecino, el intendente admitió que "hay algunas presunciones de quién sería el ganador por los comentarios que circulan en el pueblo. En enero vamos a estar inaugurando el acceso consolidado al pueblo, tal veza se pueda hacer un vaquita o ternero a la parrilla".

"Creo que va a ser la persona más rica que va a existir en nuestra comunidad. Espero que todo lo que pueda hacer lo haga en el campo, o en la zona", agregó Peteán.