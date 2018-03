Nazarena Vélez blanqueó su relación con el ex de Samanta Farjart

Nazarena Vélez blanqueó su relación sentimental con Leandro Camani, el ex de Samanta Farjart, durante un recital de La Beriso en Dolores, donde se los pudo ver muy juntos y a los mimos.





En el ingreso al predio donde se desarrollaba la Fiesta Nacional de la Guitarra, Nazarena fue entrevistada por la prensa y allí dijo que Camani "le pidió mi teléfono a un periodista que tenemos en común y empezamos a hablar. Primero nos hicimos amigos, llevó a Thiago a ver a River, y con el tiempo, me conquistó. ¿Qué me enamoró de Leandro? ¡Ni idea!. Es el prototipo de hombre que nunca miraría. Es lindo, fachero y canchero... Pero es tan inteligente que cuando me di cuenta, estaba al horno".





En medio de sus días de amor, la actriz escribió "te amo" sobre una la postal que compartió en su cuenta de Instagram, donde se ve la figura de un hombre con el torso desnudo y con la cara y la zona de la cintura hacia abajo, tapados.





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, tras mostrarse por primera vez en público con Camani, la actriz expresó: "Vivo este momento con el temor típico que cuando algo lo vivís en privado todo es más nuestro, pero a la vez con la tranquilidad de mostrarme con un hombre que me genera muchísimos sentimientos que pensé que ya no existían en mí".





Fotos: Valentino Nasisi.