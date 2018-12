Natalia Oreiro reemplazó a La Sole en "La Voz Argentina"

"Actriz, cantante, hermosa ella también, vamos a presentarla, va a ocupar el asiento de La Sole hoy a representar al team Soledad, con ustedes... ¡Natalia Oreiro!", enfatizó Marley al comienzo de la emisión en vivo de La Voz Argentina de este viernes.





En su ingreso, Marley le hizo chiste sobre los corazones que tenía en su remera transparente y ella se sumó a la broma: "¿Querés que quede todo al aire? Pelamos ya. Hay tan poco para mostrar que nadie se va a sorprender".





"Estoy re contenta, emocionada, soy fana de la Voz Argentina, me encanta, lo vemos todos los días, miraba a los participantes y me veo re cholula, porque soy público en realidad. Siento lo mismo que siente la gente en su casa. Me parecen todos súper talentosos, vos más o menos", agregó la uruguaya.





"¿No sé cómo llegaste acá?", le dijo con humor a Marley, y añadió: "Yo tampoco, no te preocupes que somos dos".





"No podría decirte de quién soy fan porque me sorprenden por la versatilidad; han cantado de todo, cumbia, melódico, pop, rock...", finalizó.

