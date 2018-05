Una de las víctimas de los abusos de curas chilenos contó qué le dijo el Papa

Juan Carlos Cruz, sobreviviente chileno de abuso sexual eclesiástico, dijo que el papa Francisco le expresó en una reunión privada que Dios es quien lo hizo homosexual y que tanto Dios como el papa lo aman sin importar su orientación sexual, una declaración de inclusión que sorprende al provenir del líder de la Iglesia católica.





"Me dijo: 'Sabes, Juan Carlos, eso no importa'", aseguró Cruz, una de las víctimas que más ha hablado de los casos de abuso chilenos y quien se reunió con el papa en el Vaticano a principios de mayo. "Dios te hizo así. Dios te ama así. El papa te ama así y debes amarte y no preocuparte de lo que dice la gente".





El Vaticano no ofreció comentarios sobre estas presuntas declaraciones privadas del pontífice.





Cruz ya había dicho que Francisco les ofreció disculpas a las víctimas durante la reunión, convocada ante el escándalo de abuso sexual vinculado al clérigo chileno Fernando Karadima, pero añadió estos comentarios en una entrevista posterior. Cruz indicó que el papa le habría hecho las declaraciones después de que él le recalcó las dificultades de mantener la fe católica pese a que algunos obispos chilenos habían sugerido que la verdadera razón por la que Cruz dejó la Iglesia fue para tener una "vida de perversión".





En una entrevista con The New York Times antes de la reunión con el papa, Cruz dijo que un cardenal chileno alguna vez sugirió que el abuso sexual que denunció quizá se debía a que le gustaba la atención por ser homosexual.





En julio de 2013, el papa respondió a preguntas sobre si había un supuesto cabildo gay dentro del Vaticano con las palabras: "¿Quién soy yo para juzgar?", dichos que sugieren una actitud más abierta hacia las personas homosexuales por parte de la cúpula de la Iglesia católica.





Sin embargo, funcionarios del Vaticano advirtieron que el acercamiento pastoral del papa no debería interpretarse como un comentario suyo sobre si la homosexualidad es una decisión o un posible cambio en la doctrina eclesiástica.





El catecismo católico establece que las personas con "tendencias homosexuales" "deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza", pero también indica que tales presuntas inclinaciones "profundamente arraigadas" son "objetivamente desordenadas" y, como "son contrarias a la ley natural", sus actos "no pueden recibir aprobación en ningún caso".





El sábado también anunció que el arzobispo salvadoreño Óscar Romero, asesinado en 1980 por un escuadrón militar por homilías y misas en las que repudiaba la opresión del ejército al pueblo, será canonizado en octubre.





El domingo indicó que habrá cambios en el colegio cardenalicio, que deberá elegir a su sucesor, con el nombramiento de catorce nuevos cardenales para junio. Once de ellos tienen menos de 80 años y por tanto podrían votar en el próximo cónclave.





Aunque su respuesta al escándalo de abuso sexual en la Iglesia chilena, que por unos momentos parecía iba a descarrilar todo su papado cuando defendió enfáticamente a uno de los acusados, es lo que ha sido más notable.





Durante un viaje a Chile primero defendió al obispo Juan Barros de denuncias de encubrimiento al sacerdote pederasta Fernando Karadima y dijo que las acusaciones eran calumnias, pero el furor resultante lo llevó a ordenar una investigación oficial. El principal investigador de delitos sexuales del Vaticano, el arzobispo de Malta Charles Scicluna, regresó con un reporte de 2300 páginas mordaz que sugiere que los obispos engañaron al papa sobre sus acciones y que incluso destruyeron evidencia para que el público no se enterara de que simplemente habían transferido a los sacerdotes acusados de una diócesis a otra.





Francisco entonces convocó a todo el obispado chileno al Vaticano para reuniones, durante las cuales les entregó una carta en la que repudió la evidencia de "graves defectos en el modo de gestionar los casos", y tras la cual los 34 integrantes de la conferencia ofrecieron su renuncia, un hecho inédito. El papa aún no ha aceptado esas renuncias, pero se cree que empezará con la de Barros.