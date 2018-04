Una gallega impacta por su parecido con Donald Trump y es viral

La foto la tomó de lo lejos y la subió a su cuenta, sin tomar nota quizás del parecido de la mujer con el presidente estadounidense.

"La subí porque me gustaron la estructura, el contenido y el color, pero no me había dado cuenta del parecido, en persona no es para tanto", dijo la periodista a El Mundo.

Tras hacerse viral, una multitud de periodistas se acercaron a Galicia para conocer a "la doble de Trump". "Mis hijas fueron las que me contaron que la foto estaba dando vueltas. Creo que tiene que ser por el color del pelo porque de lo contrario no me veo parecida", bromeó Dolores, horas después de conocer el alcance de su historia.

