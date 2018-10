Un sindicalista dijo que "el mejor gremio no es el que más huelga hace" y su vídeo se hizo viral

Richard Read es dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida -FOEB-. Se trata de un histórico e influyente gremialista uruguayo, que en los últimos días ganó notoriedad por algo que pasó en 2013: un viejo discurso suyo, realizado a propósito del Día del Trabajador de ese año, se viraliza ahora.

¿Qué es lo que dice Read en el discurso? "Hay que mirar para adentro en el sindicalismo", pide. "No podemos pedir una sociedad con nivel educativo y moral, con ética y reglas de juego, si nosotros no lo implementamos adentro del sindicato".

Embed





Entonces, el dirigente encara lo que considera uno de los grandes "problemas" del gremialismo: "No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar, o que vaya y que haga como que labura. No nos mintamos, es un problema", dice Read.





"Prefiero ser dirigente de un gremio donde la gente no falta nunca, que aprende el oficio, eso no lo quiero perder. No quiero vagos, o el lumpen, no quiero eso en mi sindicato, quiero laburantes", agrega.





"El mejor sindicato no es el que más huelgas hace, sino el que mejores laburantes tiene. Eso es un sindicato de clase, por eso hay que pelear. Hay que apoyar a los que luchan".





Quién es Richard Read