Trump volvió a amenazar con la opción militar contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump opinó que un golpe militar en Venezuela contra el Gobierno de Nicolás Maduro podría triunfar "rápidamente" si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo, y confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis en ese país.





"Es un régimen (el de Maduro) que francamente, podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso", dijo Trump a periodistas durante su primera reunión con el presidente de Colombia , Iván Duque, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.





Colombia es uno de los países que más está sufriendo el impacto de la crisis migratoria que ha generado la situación humanitaria venezolana.





Denuncia en bloque

El Gobierno de Duque es uno que, junto a Argentina, Perú, Chile y Paraguay, firma una petición a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para que investigue a Venezuela por posibles delitos de lesa humanidad.





En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump deploró la "tragedia humana" que vive Venezuela, hace pocos años "uno de los países más ricos de la Tierra" y hoy "arruinada" por el socialismo, que condujo "a su pueblo a la abyecta pobreza", y agregó que "Estados Unidos quiere arreglar. Lo que está pasando no es aceptable".





"Veremos qué pasa", manifestó.





Previamente, en su discurso ante la ONU, Trump incrementó ayer la presión sobre Maduro al pedir ayuda para la "restauración de la democracia" en Venezuela, que acompañó con nuevas sanciones al entorno del mandatario, incluida su mujer y tres de los miembros más poderosos de su gabinete.





"Pedimos a las naciones reunidas aquí que se unan a nosotros en la llamada a la restauración de la democracia en Venezuela", instó Trump en su segundo discurso como presidente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.





"Todos los países del mundo deben oponer resistencia al socialismo y a la miseria que trae consigo", proclamó Trump tras responsabilizar a Maduro y a los "patrocinadores cubanos" -en referencia al Gobierno de La Habana- de la salida de más de dos millones de personas de un país en grave crisis humanitaria.





El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que se impusieron sanciones contra cuatro personas: Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. También anunciaron acciones contra una red que apoya a un supuesto testaferro de Diosdado Cabello en Estados Unidos y embargó un avión privado de 20 millones de dólares.





Con estas sanciones, todos los activos de esas personas en territorio estadounidense quedan congelados.





Burla

Trump se burló de los militares venezolanos por la forma en que reaccionaron al estallido de una bomba en un presunto atentado contra Maduro ocurrido en agosto.





"¿Vieron cómo los soldados se dispersaron apenas escucharon estallar una bomba sobre sus cabezas?", señaló.





"Buscaban amparo. Eso no es bueno", agregó. "No creo que nuestros marines salieran corriendo. ¿Qué piensa usted, general (John) Kelly?", preguntó a su jefe de despacho, un ex militar. "¿Saben qué harían? Correrían hacia la bomba", respondió él mismo.





"Cada sanción de EE.UU. es una condecoración"

El presidente Nicolás Maduro, rechazó ayer las sanciones que impuso Estados Unidos a seis personas de su entorno, afirmando que tal medida la recibe como una condecoración.





