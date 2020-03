Trump reveló que esperan que el pico de muertes por coronavirus en EEUU ocurra en dos semanas

“Se estima que el pico de la tasa de mortalidad se alcanzará probablemente en 2 semanas. Lo diré de nuevo. El pico, el punto más alto de la tasa de mortalidad, recuerde esto, es probable que llegue en 2 semanas... Por lo tanto, extenderemos nuestras directrices hasta el 30 de abril, para frenar la propagación", informó Donald Trump durante la rueda de prensa, que por primera vez desde que se desató la pandemia se hace en los jardines de la Casa Blanca y no en la sala de prensa como medida de prevención.

En su declaración, pidió a la ciudadanía que siga las directrices del grupo especial para el coronavirus liderado pro el vicepresidente Mike Pence. “Cuanto mejor lo hagamos antes termina esta pesadilla”, afirmó.

EL mandatario se mostró esperanzado de que después del pico, comiencen a bajar las víctimas fatales y comience la recuperación. “Quiero que el país y el mundo vuelva a funcionar”, afirmó. “Debería empezar a bajar - y esperemos que muy sustancialmente - a partir de ese punto”, dijo.

“No hay nada peor que declarar la victoria antes de que se gane la victoria”, agregó, por eso insirió en que “es muy importante que cada uno siga firmemente las pautas”.

Trump también dijo que espera que el país “esté bien encaminado hacia la recuperación” para el 1 de junio y adelantó que el próximo martes su Gobierno hará un anuncio “importante”sobre los planes y la estrategia del gobierno en el futuro.

El presidente también resaltó la importancia de los test rápidos que laboratorios Abbott comenzará a distribuir la semana que viene. Las pruebas son capaces de verificar contagios en sólo 5 minutos. “Tenemos más casos de coronavirus porque hacemos más pruebas”.

Además anunció que están administrando hidroxicloroquina y azitromicina (ZPAC) a 1.100 pacientes en Nueva York desde hace dos días. Este tratamiento es una combinación de drogas que el propio Trump anunció como promisorio la semana pasada. Según el presidente, la hidroxicloroquina -un medicamento para la malaria- está siendo efectiva para tratar el COVID-19.

En su comparecencia, Trump denunció que en algunos hospitales se acaparan respiradores que escasean a lo largo de Estados Unidos. “Hay algunos trabajadores de la salud, algunos hospitales (...) que acaparan equipos incluyendo respiradores”, acusó.

Las cifras actuales de la pandemia en EEUU

Los muertos por coronavirus superan ya los 2.000 en Estados Unidos, que ha registrado hasta el momento 2.191 fallecimientos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins.Pese a ese aumento de los decesos, EEUU está aún detrás de los números de Italia, con 10.023 muertos; España, con 6.528; China, con 3.182; Irán, con 2.640; y Francia, con 2.319, de acuerdo a las cifras de esa fuente.

Por estados, en Nueva York se registraron 672 muertes, una cifra mucho más elevada que la del estado que le sigue, Washington, con 136 víctimas fatales; y por delante de Nueva Jersey, con 86; y Luisiana, con 70.

El viernes, el país superó la barrera de los 100.000 casos de COVID-19, y va ya por los 124.686; seguido de Italia, con 92.472; y China, con 82.120.

Esta mañana el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que podría haber 200.000 muertos por coronavirus en EEUU. El especialista, que integra el grupo de élite para contener la pandemia liderado por el vicepresidente Vice Pence y participa de todas las conferencias de prensa del equipo junto al presidente Donald Trump, explicó que las estimaciones sobre la letalidad del coronavirus en los EEUU plantea distintos escenarios, éste sería el más grave.

“Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado. Perdón, me refería a muertes”, dijo Anthony Fauci en diálogo con el programa State of Union de la cadena norteamericana CNN.

El reconocido epidemiólogo explicó que “hay algo llamado modelos. Cuando alguien crea un modelo, introduce varios supuestos, y el modelo solo es tan bueno y preciso como lo sean los supuestos. Cuando llega el modelo, dan el peor escenario posible y el mejor escenario. Generalmente, la realidad está en el medio”.

De hecho, evitando el tono alarmista, aclaró: “Nunca he visto un modelo de las enfermedades con las que he trabajado en que se cumpla en el peor escenario. Siempre se sobreestima. Entonces cuando usas cifras como un millón, un millón y medio, dos millones, eso casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

Fauci, de todas formas, adelantó que EEUU va a tener millones de casos. “Pero no creo que necesitemos hacer una proyección cuando el objeto de estudio se mueve tanto y podemos equivocarnos muy fácilmente y desorientar a la gente”, insistió.

“Lo que sí sabemos es que tenemos un problema grave en Nueva York, un problema grave en Nueva Orleans y vamos a desarrollar problemas graves en otras áreas. Entonces, aunque a la gente le guste hacer proyecciones, veamos los datos que tenemos y no nos preocupemos por los mejores o peores escenarios posibles”, pidió.

El especialista es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos y esta no es la primera vez que asesora a la Casa Blanca, ya lo ha hecho en otras seis ocasiones, en la lucha contra el SARS, el Ébola y el VIH, entre otros, y con presidentes de distintos colores políticos. Claro y directo, se ha transformado en uno de los comunicadores sobre la pandemia con más credibilidad del país.