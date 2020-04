Trump ordenó la suspensión del financiamiento de Estados Unidos a la OMS

Durante la conferencia de prensa diaria del día martes, Donald Trump anunció que suspenderá el financiamiento que Estados Unidos hacen a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de la pandemia por coronavirus en el mundo, que ya dejó al menos 123.920 muertos y casi 2 millones de contagios.

“Hoy, ordeno la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus”, declaró Trump en rueda de prensa.

“La OMS encubrió la difusión de información errónea de China sobre el virus”, añadió el presidente desde la Casa Blanca. Según él, el organismo aceptó “sin cuestionar” la palabra de China, “e incluso la halagaron por su transparencia”. “Dijeron que no había necesidad de imponer restricciones de viaje. Eso probablemente causó que la cantidad de casos se multiplicara por 20, y la cifra podría ser mayor”, agregó.

Según Trump, la OMS impidió la transparencia informativa sobre el brote de coronavirus y Estados Unidos, su mayor financista -aportó USD 400 millones el año pasado- ahora “discutirá qué hacer con todo ese dinero que va a la OMS”. “Si la OMS hubiera hecho su trabajo y enviado expertos a China para evaluar objetivamente la situación en el terreno, el brote se hubiera contenido con muchas menos muertes”, añadió.

“Con el estallido de la pandemia de COVID-19, tenemos profundas preocupaciones sobre si la generosidad de Estados Unidos ha sido utilizada de la mejor manera posible”, añadió.

La semana pasada, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había respondido a las acusaciones del presidente de los Estados Unidos: pidió no politizar la crisis a riesgo de que esto se traduzca en un numero mayor de muertes e hizo un llamado a los líderes mundiales a “no politizar” la pandemia.

Sin embargo, esta semana el organismo se vio involucrado en un escándalo, cuando Taiwán anunció que había advertido al organismo sobre la pandemia. La OMS desmintió a la presidente del país asiático, Tsai Ing-wen, quien había alertado -en diciembre pasado- sobre al menos siete casos de neumonía atípica en Wuhan. Ghebreyesus acusó el miércoles pasado a Taipei de estar orquestando una campaña de difamación en su contra a la que calificó como racista, conceptos que ofendieron y generaron furia en la administración taiwanesa, históricamente acosada por Beijing.

“El enfoque de todos los partidos políticos debería ser salvar a su gente. Por favor, no politicen este virus”, dijo Ghebreyesus.

Pero Trump no ahorró críticas al organismo: “La OMS no logró obtener, chequear y compartir adecuadamente información de manera oportuna y transparente. El mundo depende de la OMS para trabajar con otros países y asegurarse de que la información correcta se comparta. También confía en que mantenga su independencia y diga la verdad acerca de lo que sucede. No cumplió con sus deberes básicos y debe rendir cuentas”.

Además, añadió el mandatario, la OMS "no investigó reportes creíbles de fuentes en Wuhan que contradecían la información oficial de China. Había información creíble para sospechar que el coronavirus se transmitía entre humanos en diciembre de 2019″.

Con todo, el presidente estadounidense afirmó que su país continuará interactuando con el organismo a la espera de “reformas significativas”.

