Trump exigió a Irán que no reanude su programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió hoy a Irán no reanudar su programa nuclear si no quiere afrontar "consecuencias muy graves", y reconoció que es "probable" que su plan de negociar con Teherán un nuevo acuerdo no llegue a buen puerto.





"Aconsejaría a Irán que no reanuden su programa nuclear. Se lo aconsejaría rotundamente. Habrá consecuencias muy graves si lo hacen", advirtió Trump en declaraciones a periodistas al inicio de una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.





Trump, que ayer anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, dijo que planea imponer a Teherán "algunas de las sanciones más duras" que su país ha aplicado "jamás" a otra nación y que entrarán en vigor "muy pronto", entre ahora y noviembre próximo.





"Ese acuerdo hirió al mundo", señaló el mandatario en referencia al pacto firmado por el ex presidente Barack Obama en 2015 junto a Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido, que imponía límites al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de algunas de las sanciones internacionales.





Sobre su oferta de negociar un pacto más amplio sobre el programa nuclear de Irán y sus actividades en la región, aseguró: "Alcanzaremos un acuerdo realmente bueno para el mundo, o de lo contrario, no alcanzaremos ningún acuerdo", recogió la agencia de noticias EFE.





Además, pronosticó que, "durante el primer par de meses", Irán se negará a negociar un nuevo pacto, pero luego acabarán haciéndolo "o si no ocurrirá algo, y esperemos que ese no sea el caso", agregó en aparente referencia a una confrontación militar.





Trump insistió en que el acuerdo nuclear con Irán es "un pacto que solo beneficia a una parte y que en último término habría llevado a la proliferación nuclear en todo Medio Oriente", pese a que los defensores del pacto dicen todo lo contrario.





El resto de países firmantes del acuerdo han expresado su voluntad de permanecer en él, pero no está claro si el pacto acabará desmoronándose debido a la decisión de Estados Unidos de volver a imponer las sanciones levantadas bajo el arreglo.