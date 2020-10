"Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que será dado de alta hoy a las 19.30 (hora en Argentina) del Centro Médico Walter Reed, donde fue internado el viernes por síntomas de coronavirus.

"Me siento muy bien! No le tengan miedo a la Covid. No dejen que les domine la vida. Desarrollamos, bajo el Gobierno de Trump, varias drogas y conocimiento excelentes. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.