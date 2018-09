Pero la pesadilla todavía no terminaba para la golpeada madre. "La investigación tomó dos años y medio. Me sentaron en una habitación y me dijeron que como mi hijo no respiró ni una vez, no era considerado una persona legal en Escocia. Mi hijo no existe. Estaba sentada y mirándolos y pensaba para mis adentros: Eso es absolutamente horrendo. Me miraron a los ojos y me dijeron que mi hijo no existía. Tuve un certificado de defunción. Tuve un funeral. Tengo todas esas fotos. No es justo".





La decisión de la Oficina de la Corona implica que nadie puede ser acusado penalmente por la muerte de Steven. Al no ser considerado persona, nadie lo asesinó, de acuerdo a las leyes escocesas. Laura comenzó ahora otra lucha: el combate para cambiar la legislación. No será fácil ni corta. Pero alguien la guía. Lo hará en nombre de su bebé. Y de tantos otros.